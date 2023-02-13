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09:19, 13 февраля 2023Культура

Григорий Лепс со сцены обматерил Максима Галкина

Григорий Лепс со сцены обматерил Максима Галкина за хит «Натали»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певец Григорий Лепс во время концерта в Ставропольском крае обматерил Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Об этом пишет «Комсомольская правда».

Исполнитель припомнил юмористу его колкости про хит «Натали». «"Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил: "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти ****», — заявил он со сцены.

4 декабря сообщалось о драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист. Адвокат посетителя бара Евгений Хейфец заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму денег — 10 тысяч долларов. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улице. Позднее певец возместил пострадавшему моральный и материальный ущерб.

11 января губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лишил Максима Галкина региональных наград. Отмечалось, что такое решение было принято «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного». В частности, Галкина лишили ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро».

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Марина Совина
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