Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:05, 12 декабря 2022Культура

Лепс возместил ущерб пострадавшему в драке россиянину

Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке россиянину
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб россиянину Дмитрию Горбачеву, пострадавшему во время драки в баре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что артист также принес извинения мужчине. Произошло примирение сторон, поэтому дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» будет прекращено.

О драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге стало известно 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист.

Адвокат посетителя бара Евгений Хейфец заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму денег — 10 тысяч долларов. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улице. Отмечалось, что гостю заведения диагностировали перелом носа со смещением. Он обратился в полицию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Московский школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке
Кремль прокомментировал вступление Бута в ЛДПР
Останки двух тысяч мирных жителей нашли вблизи Северодонецка
Бывший депутат раскритиковал Урганта за шутки об отце
Названа заработавшая больше всех после отстранения россиянок фигуристка
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Звезда «Дальнобойщиков» отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине
Жительница Подмосковья убила своего сына ножом
В Грузии выступили за возобновление прямого авиасообщения с Россией
Парикмахер назвала главные ошибки при окрашивании волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.