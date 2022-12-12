Лепс возместил ущерб пострадавшему в драке россиянину

Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке россиянину

Певец Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб россиянину Дмитрию Горбачеву, пострадавшему во время драки в баре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что артист также принес извинения мужчине. Произошло примирение сторон, поэтому дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» будет прекращено.

О драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге стало известно 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист.

Адвокат посетителя бара Евгений Хейфец заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму денег — 10 тысяч долларов. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улице. Отмечалось, что гостю заведения диагностировали перелом носа со смещением. Он обратился в полицию.