Россияне назвали главные устройства в жизни

«М.Видео-Эльдорадо»: россияне назвали любимыми гаджетами смартфоны и ПК

Россияне назвали самые необходимые в жизни гаджеты. Об этом сообщается в пресс-релизе группы «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам представителей компании, в преддверии Дня всех влюбленных был проведен опрос на тему, какую технику россияне считают самой необходимой в своей жизни. На первом месте оказались смартфоны, которые выбрали 36 процентов респондентов. Также в числе главных устройств россияне назвали ПК и ноутбуки — 26 процентов, наушники и умные часы — девять процентов, кофемашины — пять процентов, стиральные машины — также пять процентов, телевизоры — четыре процента.

Большинство опрошенных заявили, что хотели бы получить в подарок различную технику — так ответили 82 процента потребителей. 25 процентов сообщили, что хотели бы получить на праздник смартфон, 11 процентов — небольшую технику для кухни, девять процентов — аксессуары к мобильному устройству, семь процентов — умные колонки с голосовым помощником.

В среднем участвовавшие в опросе россияне готовы потратить на подарок 5 тысяч рублей. Также опрос выявил, что мужчины охотнее готовы приобретать дорогие подарки — среди россиян, собравшихся потратить свыше 5 тысяч рублей, на 10 процентов больше мужчин, чем женщин. Около четырех процентов респондентов запланировали подарок стоимостью выше 10 тысяч рублей.

Ранее специалисты исследовательской фирмы Gartner заявили, что поставки смартфонов и ПК в 2023 году достигнут десятилетнего минимума. По оценкам специалистов, поставки телефонов сократятся на четыре процента, до 1,34 миллиарда штук.