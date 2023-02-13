Пропавшего 23-летнего россиянина спустя две недели поисков нашли мертвым

В Миллерово пропавшего 23-летнего мужчину нашли мертвым спустя две недели поисков

В Миллерово Ростовской области пропавшего 23-летнего мужчину нашли мертвым в нескольких километрах от дома его матери спустя две недели поисков. Об этом сообщает региональный портал 161.RU.

Собеседник в правоохранительных органах пояснил, что заявление о пропаже россиянина поступило от родственников 30 января. По их словам, парень не отвечал на телефонные звонки и не появлялся на рабочем месте.

Кроме полиции, близкие обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт». Волонтерам удалось установить, что молодой человек пропал при странных обстоятельствах. Он оставил в квартире мобильный телефон, а 31 января якобы отправил брату сообщение, в котором перечислил некоторые вещи, находящиеся в арендованной квартире.

«Сотрудники полиции первым делом проверяли геолокацию телефона пропавшего, но, к сожалению, когда он был обнаружен дома, то стало ясно, что мужчина специально его не взял с собой, возможно, чтобы его не нашли сразу», — отметили ростовские правоохранители.

11 февраля парня обнаружили повешенным в Миллерово недалеко от дома матери. По информации отряда «ЛизаАлерт», на десятый день поисков штаб завершил работу. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Позже в донском следственном управлении СК подтвердили случившееся. Предварительно, смерть молодого человека не была насильственной.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени, которая пропала в ноябре 2022 года, была найдена мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице.