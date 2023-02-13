В России запустили систему поиска запрещенной информации в интернете

В Роскомнадзоре запустили систему поиска запрещенной информации в сети «Окулус»

Система поиска запрещенного контента в интернете «Окулус» уже работает в России, в 2022 году ее протестировали. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Роскомнадзора.

«Информационная система "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — заявили агентству в ГРЧЦ. Там указали, что «Окулус» был протестирован в декабре 2022 года.

Уточняется, что разработка благодаря технологии компьютерного зрения распознает изображения и символы, заданные сцены и действия, подвергает анализу текст на фото и в роликах. В ГРЧЦ добавили, что «Окулус» автоматически находит экстремистский и продвигающий наркотики контент, пропаганду ЛГБТ, призывы к массовым незаконным мероприятиям и совершению суицида. Кроме того, там отметили, что система способна изучать более 200 тысяч изображений в сутки.

О том, что Главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует запустить систему поиска запрещенного контента в сети, стало известно в сентябре 2021 года. Позднее сообщалось, что на разработку «Окулуса» выделили 57,7 миллиона рублей.

Заявлялось, что «Окулус» будет в реальном времени анализировать снимки, видео, материалы каналов мессенджеров и другую информацию на предмет противоправного контента. Кроме того, уточнялось, что к запрещенному контенту, который будет искать система, также отнесли выражение явного неуважения к обществу, государству и официальным символам России.