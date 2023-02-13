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15:04, 13 февраля 2023Мир

Австрия отказалась тренировать украинских военных на своих полигонах

Австрия отказалась тренировать военных ВСУ на своих полигонах управлять танками Leopard

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Австрия отказалась тренировать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих полигонах управлять танками Leopard 2. Об этом сообщает австрийский телеканал ORF со ссылкой на заявление министра обороны страны Клаудии Таннер.

Эксперт по международному праву Ральф Яник пояснил телеканалу, что Вена стремится держаться «остатка нейтралитета». «Теперь, если вы не обучаете украинских солдат, то "вы делаете это по политическим причинам"», — сказал аналитик, обратив внимание на острые внутренние дебаты по поводу нейтралитета.

Яник подчеркнул, что Австрия не готова преступать некие пределы нейтральности, которые закон не регламентирует достаточно четко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским отказали ему в поставках вооружений на Украину. «Главной темой тридцатиминутного обмена идеями между лидерами восьми стран стала поставка оружия: Зеленский начал с перечисления того, какое оружие нужно Украине. Австрийский канцлер и венгерский премьер-министр сразу заявили, что выполнить просьбу невозможно», — говорится в публикации. Отмечается, что Вена желает сохранить нейтралитет, а Будапешт с самого начала не собирался поддерживать Украину с помощью военных поставок.

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Анжелика Бережная
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