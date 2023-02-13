Белоруссия предложила площадку для мирных переговоров по Украине

Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск готов предоставить место для переговоров по Украине

Минск готов предоставить площадку для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. С таким предложением выступил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.

Алейник проводил встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, который также заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны именно переговоры.