В Белоруссии назвали причину прерывания мирных переговоров России и Украины

В МИД Белоруссии заявили, что перемирию между Россией и Украиной помешал Запад

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал причину прерывания мирных переговоров России и Украины в эфире телеканала СТВ. По его словам, переговорному процессу, который проходил весной прошлого года, помешал Запад.

Как отметил Глаз, белорусская сторона знает об этом «из достоверных источников». «Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить», — пояснил он.

По словам пресс-секретаря, соглашение было «на определенной стадии готовности», и по его поводу «можно было дискутировать». «Но поступили другие указания, в результате чего переговорный процесс был остановлен», — добавил он.