В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

В МИД рассказали о готовности России к переговорам с Украиной без предварительных условий

Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, его слова приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

По словам дипломата, любые военные действия заканчиваются переговорами, и Россия к таким переговорам будем готова. «Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — сказал Вершинин.

Представитель МИД также отметил, что на самом деле лишь Вашингтон решает, будет ли Украина идти на переговоры и спрашивать о готовности Киева нужно у США.

Ранее в Великобритании высказались за участие Запада в переговорах России и Украины. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Times Мэттью Пэррис. До этого обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что США препятствуют переговорам между Россией и Украиной.

10 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев в этом не заинтересован. По словам Небензи, в Москве не видят никаких предпосылок к тому, чтобы Киев инициировал переговорный процесс.