В Великобритании высказались за участие Запада в переговорах России и Украины

Обозреватель The Times Пэррис: Запад должен участвовать в будущих переговорах РФ и Украины

Роль Запада должна заключаться не только в бесплатных поставках вооружения Киеву, он также должен иметь право участвовать в будущих переговорах о урегулировании кризиса на Украине. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Times Мэттью Пэррис.

«Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному [президенту Украины Владимиру] Зеленскому заказывать музыку», — высказался он.

По словам публициста, Запад понимает, что поставляемое им Киеву вооружение «предназначено для обороны, не для нападения». При этом Пэррис признал, что провести между этими понятиями четкую грань в условиях конфликта сложно.

Обозреватель также назвал неверными призывы к принятию решения о мирном урегулировании конфликта исключительно украинской стороной. Он признал, что у Запада есть собственный интерес в определении параметров любого мирного договора. Пэррис указал, что скоро наступит время, когда Украина и Россия сядут за стол переговоров, однако в урегулировании кризиса примет участие и третья сторона, чье влияние будет сильно чувствоваться. «Это будут силы Запада, возглавляемые президентом США», — пояснил он.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что США препятствуют переговорам между Россией и Украиной. По его мнению Москва и Киев имеют стимул сесть за стол переговоров, однако у администрации президента США Джо Байдена «другие планы». По словам Колдуэлла, Вашингтон рассчитывает, что предоставление танков может повысить шансы Киева на победу.

10 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев в этом не заинтересован. По словам Небензи, в Москве не видят никаких предпосылок к тому, чтобы Киев инициировал переговорный процесс.