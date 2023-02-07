США обвинили в препятствовании мирным переговорам России и Украины

The New York Times: США препятствуют переговорам между Россией и Украиной

США препятствуют переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщил обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл.

Журналист заявил, что и Москва, и Киев имеют стимул сесть за стол переговоров, однако у администрации президента США Джо Байдена «другие планы». По его словам, Вашингтон рассчитывает, что предоставление танков может повысить шансы Киева на победу. «Но у стратегии Байдена дурная слава — эскалация. После определенного момента, США уже не "помогают" или "советуют" или "поставляют" украинцам. Они заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя», — отметил Колдуэлл.

По мнению обозревателя, в настоящее время сложно понять, наступил ли момент «замены» Вашингтоном Киева в конфликте или когда это может произойти. Журналист считает, что роль Соединенных Штатов в украинском конфликте «значительно более активная», чем просто реагирование на запросы Киева о помощи.

Также Колдуэлл добавил, что Украина проигрывает из-за того, что ситуация стала похожа на бои Первой мировой войны. Он подчеркнул, что в подобных конфликтах побеждает «сторона с демографическими и промышленными ресурсами, которая может дольше продержаться».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров по Украине, тезис, утверждающий обратное, — ложь, которую страна продолжит опровергать, наряду с иной недостоверной информацией. Глава ведомства подчеркнул, что Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

