Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 7 февраля 2023Мир

США обвинили в препятствовании мирным переговорам России и Украины

The New York Times: США препятствуют переговорам между Россией и Украиной

Фото: Aaron Burden / Unsplash

США препятствуют переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщил обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл.

Журналист заявил, что и Москва, и Киев имеют стимул сесть за стол переговоров, однако у администрации президента США Джо Байдена «другие планы». По его словам, Вашингтон рассчитывает, что предоставление танков может повысить шансы Киева на победу. «Но у стратегии Байдена дурная слава — эскалация. После определенного момента, США уже не "помогают" или "советуют" или "поставляют" украинцам. Они заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя», — отметил Колдуэлл.

По мнению обозревателя, в настоящее время сложно понять, наступил ли момент «замены» Вашингтоном Киева в конфликте или когда это может произойти. Журналист считает, что роль Соединенных Штатов в украинском конфликте «значительно более активная», чем просто реагирование на запросы Киева о помощи.

Также Колдуэлл добавил, что Украина проигрывает из-за того, что ситуация стала похожа на бои Первой мировой войны. Он подчеркнул, что в подобных конфликтах побеждает «сторона с демографическими и промышленными ресурсами, которая может дольше продержаться».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров по Украине, тезис, утверждающий обратное, — ложь, которую страна продолжит опровергать, наряду с иной недостоверной информацией. Глава ведомства подчеркнул, что Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Погиб оказавшийся под завалами турецкий футболист
Стали известны подробности о взрыве газа в пятиэтажке под Тулой
Валерия и Иосиф Пригожин поделились секретом долгих отношений
Отец-одиночка сиамских близнецов рассказал о воспитании необычных детей
Трамп прокомментировал полет китайского шара над США
Газопровод загорелся в Макеевке после обстрела ВСУ
Лавров прибыл с визитом в Мавританию
Зеленский встретился с министром обороны Германии
В МЧС допустили нахождение людей под завалами дома в Тульской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.