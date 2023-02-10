Небензя заявил о нежелании Украины идти навстречу России по переговорам

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Киев не заинтересован в переговорах с Россией

Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев в этом не заинтересован. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

«Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию "на земле"», — заявил российский дипломат.

По словам Небензи, в Москве не видят никаких предпосылок к тому, чтобы Киев инициировал переговорный процесс. «Даже если в Киеве и захотели этого, ему не позволили бы это сделать западные кураторы. Именно они, по сути, и ведут с нами "прокси-войну" до последнего украинца», — сказал представитель России в ООН.

Ранее Небензя на заседании Совбеза организации рассказал, что отправка Украине западных танков является бесполезной. Он пояснил, что поставка нескольких сотен единиц иностранной техники не поможет Киеву. По его словам, поток вооружений от западных стран не остановится до тех пор, пока Вооруженные силы Украины «полностью не обанкротятся на поле боя».