Постпред РФ при ООН Небензя: отправка нескольких сотен западных танков не поможет Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации рассказал, что отправка Украине западных танков является бесполезной. Он пояснил, что поставка нескольких сотен единиц иностранной техники не поможет Киеву, сообщает РИА Новости.

По его словам, поток вооружений от западных стран не остановится до тех пор, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) «полностью не обанкротятся на поле боя». Он напомнил, что с начала проведения специальной военной операции (СВО) российские военные уничтожили более 7,5 тысячи единиц техники, поставленной украинским солдатам. «100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают», — подчеркнул Небензя.

Дипломат отметил, что, несмотря на то, что западные страны не признают себя стороной конфликта на Украине, они поставляют Киеву вооружения, разведывательные данные и посылают в помощь наемников и солдат, которые помогают им в эксплуатации полученной техники.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и пять бронированных патрульных автомобилей. Таким образом, всего с начала конфликта Берлин направил 32 самоходные установки и шесть тысяч боеприпасов к ним.