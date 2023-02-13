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12:40, 13 февраля 2023Россия

В Кремле заявили об уходе Украины со связи с Россией по команде сверху

Песков заявил, что Украина покинула переговоры с Россией и ушла со связи

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Украинская делегация покинула переговоры с Россией и ушла со связи. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, весной прошлого года Москва и Киев действительно были близки к заключению перемирия, причем речь шла о конкретном документе, который был согласован по итогам очень сложных переговоров.

«И потом внезапно, как по команде сверху, — читай, действительно по команде сверху — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее в феврале пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что переговорному процессу между Россией и Украиной, который проходил весной прошлого года, помешал Запад. По его данным, западные партнеры указали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить.

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Варвара Кошечкина
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