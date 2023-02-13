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18:24, 13 февраля 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о мешающих заключить мир с Россией США

Экс-советник Кучмы Соскин: США создают препятствия для заключения мира России с Украиной

Фото: Shutterstock

США мешают заключению мира между Украиной и Россией. Об этом рассказал бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА Новости.

По его мнению, в действительности Киев уже утратил самостоятельность и превратился в инструмент в руках Вашингтона. Именно это препятствует подписанию мирного соглашения между российской и украинской сторонами, считает эксперт.

«Если бы США не давали деньги и не поставляли оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с Российской Федерацией», — заявил Соскин.

Ранее в феврале пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Запад помешал переговорному процессу между Россией и Украиной, который проходил весной прошлого года. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский получил от своих западных партнеров указания о необходимости прекратить мирные переговоры.

Позже в Кремле подтвердили, что Москва и Киев действительно были близки к заключению перемирия, причем речь шла о конкретном документе, который был согласован по итогам очень сложных переговоров. Однако в последний момент украинская делегация перестала выходить на связь.

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Варвара Кошечкина
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