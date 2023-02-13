В Румынии произошло мощное землетрясение

На юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

На юго-западе Румынии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Землетрясение случилось в 16:58 по местному времени. Толчки были зафиксированы в Олтении, уезд Горж. Эксперты добавили, что очаг залегал на глубине 15 километров. На данный момент о жертвах и разрушениях неизвестно. Землетрясение ощутили в столице Румынии, которая находится в 207 километрах от эпицентра, а также в соседней Молдавии.

Ранее в февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции. Оно оказалось самым сильным с 1939 года. Толчки ощущались в нескольких городах страны, в том числе Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Землетрясения также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. Количество пострадавших в Турции и Сирии превысило 33 тысячи.

Позднее стало известно, что сильно пострадавший во время землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут и построят заново. На данный момент в населенном пункте проводится поисково-спасательная операция в последних восьми домах, где под завалами могут оказаться пострадавшие.