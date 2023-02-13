Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 13 февраля 2023Россия

Подпольный спиртзавод 10 лет работал под видом свинофермы в российском регионе

В Тульской области замаскированный под свиноферму спиртзавод проработал 10 лет

Фото: Adam Jaime / Unsplash

В Тульской области пресекли деятельность подпольного спиртзавода, работавшего под прикрытием свинофермы. О нелегальном производстве с 10-летней историей сообщает тульский городской портал MySlo.ru.

По предварительным данным, завод в Алексинском районе ежедневно производил около тонны контрафактного алкоголя. Спирт смешивали с водой и разливали по бутылкам, на которые наклеивали этикетки элитного вина и виски.

Предприятие располагалось на землях сельскохозяйственного назначения. Отходы сливали в поле или кормили ими свиней.

В конце января депутаты Госдумы и члены Совфеда предложили ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. В частности, речь шла о введении обязанности для производителей лекарств маркировать средства, содержащие этанол. В феврале в Ассоциации компаний интернет-торговли предложили продавать алкоголь онлайн по QR-кодам и с помощью портала «Госуслуги».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
В ЧВК «Вагнер» сообщили об успехах в районе Артемовска
Приезжий похитил забытую пенсионеркой сумку почти с миллионом рублей
В НАТО назвали невозможным обеспечение Киева боеприпасами в ближайшие 2,5 года
Актеры «Джокера 2» пожаловались на невозможность отойти в туалет на съемках
Заваленные огромными сугробами улицы российского города показали на видео
Авербух рассказал о лечении Костомарова
Adidas потеряет 1,3 миллиарда долларов из-за прекращения работы с Канье Уэстом
Россияне начали скупать подержанные машины из Южной Кореи и Японии
Адвокат назвал причину отказа актера Ефремова от смягчения наказания
Названо условие роста курса биткоина до 500 тысяч долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.