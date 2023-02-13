Подпольный спиртзавод 10 лет работал под видом свинофермы в российском регионе

В Тульской области замаскированный под свиноферму спиртзавод проработал 10 лет

В Тульской области пресекли деятельность подпольного спиртзавода, работавшего под прикрытием свинофермы. О нелегальном производстве с 10-летней историей сообщает тульский городской портал MySlo.ru.

По предварительным данным, завод в Алексинском районе ежедневно производил около тонны контрафактного алкоголя. Спирт смешивали с водой и разливали по бутылкам, на которые наклеивали этикетки элитного вина и виски.

Предприятие располагалось на землях сельскохозяйственного назначения. Отходы сливали в поле или кормили ими свиней.

В конце января депутаты Госдумы и члены Совфеда предложили ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. В частности, речь шла о введении обязанности для производителей лекарств маркировать средства, содержащие этанол. В феврале в Ассоциации компаний интернет-торговли предложили продавать алкоголь онлайн по QR-кодам и с помощью портала «Госуслуги».