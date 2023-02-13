Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:58, 13 февраля 2023Мир

Китай назвал США крупнейшей шпионской державой

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал США крупнейшей шпионской державой

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал США крупнейшей шпионской державой. Его слова передает ТАСС.

«Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью», — заявил китайский дипломат. По его словам, Агентство национальной безопасности США следит за политиками из других государств.

В частности, Ван Вэньбинь рассказал, что американские власти просматривают сообщения в телефонах и прослушивают звонки высокопоставленных чиновников из ФРГ, Франции, Норвегии, Швеции, Нидерландов и других стран Европы.

Ранее в китайском МИД заявили, что высотные аэростаты США вторгались в воздушное пространство КНР десять раз. Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос о деталях полетов американских высотных объектов над республикой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 31 тысячу
Врач предупредил о смертельной опасности выдергивания волос из носа
Toyota назвала срок появления нового поколения электромобилей
Стало известно о еще одной казни бойца ЧВК «Вагнер» на Украине
Застрелившего на охоте человека российского депутата исключат из партии
Лукашенко призвал ОДКБ сплотиться и определить позицию по Украине
В Казахстане решили сменить «идеологически устаревшие» названия городов и улиц
В ООН заявили о скором окончании спасательных работ в Турции и Сирии
Дания передала Украине все свои установки Caesar
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.