Китай назвал США крупнейшей шпионской державой

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал США крупнейшей шпионской державой

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал США крупнейшей шпионской державой. Его слова передает ТАСС.

«Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью», — заявил китайский дипломат. По его словам, Агентство национальной безопасности США следит за политиками из других государств.

В частности, Ван Вэньбинь рассказал, что американские власти просматривают сообщения в телефонах и прослушивают звонки высокопоставленных чиновников из ФРГ, Франции, Норвегии, Швеции, Нидерландов и других стран Европы.

Ранее в китайском МИД заявили, что высотные аэростаты США вторгались в воздушное пространство КНР десять раз. Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос о деталях полетов американских высотных объектов над республикой.