Китай обвинил США в запуске аэростатов над КНР

МИД Китая: высотные аэростаты США вторгались в воздушное пространство КНР десять раз

Высотные аэростаты США вторгались в воздушное пространство КНР десять раз. С таким обвинением выступили в Министерстве иностранных дел Китая, передает Reuters.

В МИД ответили на вопрос о деталях полетов американских высотных объектов над республикой и заявили, что американская сторона в прошлом году запустила над Китаем десять аэростатов без разрешения.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные его сбили по приказу Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что объект «использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными в континентальной части США». Позже высокопоставленные представители армии и национальной безопасности США подтвердили, что воздушный «шар-шпион» был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая.

Реагируя на уничтожение китайского аппарата американскими военными, МИД Китая выразил недовольство. Комментируя уничтожение объекта, Пекин выразил протест и заявил, что оставляет за собой право реагировать.

Китайская сторона также назвала действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик, подчеркнув, что аэростат предназначался для гражданских целей и попал в американское воздушное пространство случайно.