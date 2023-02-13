Столтенберг прокомментировал атаку хакеров на сайты НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что хакеры не затронули служебные каналы связи альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя кибератаку на сайты альянса, заявил, что хакеры не затронули служебные каналы связи. Его слова приводит РИА Новости.

«Служебные каналы связи, по которым мы общаемся с нашими миссиями, командными структурами, не были затронуты, нет данных, что это (хакерская атака — прим. «Ленты.ру») как-то повлияло на деятельность НАТО», — сказал Столтенберг.

По словам генсека, с воскресенья на некоторые сайты, относящиеся к НАТО, были совершены атаки. Он заверил, что технические специалисты приняли необходимые меры для защиты ресурсов.

Столтенберг добавил, что в настоящий момент большинство сайтов альянса работают в обычном режиме, но пользователи могут столкнуться с проблемами при попытке зайти на некоторые из них. Он уточнил, что технические службы проводят работу по восстановлению этих ресурсов.

О том, что сайты НАТО подверглись атаке, стало известно ранее 13 февраля. В результате действий хакеров, в частности, перестал работать портал штаба Сил специальных операций. Представитель альянса тогда сообщила, что эксперты в области кибербезопасности занимаются расследованием инцидента.