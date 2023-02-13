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06:17, 13 февраля 2023Мир

В Тайване сообщили о регулярном вторжении аэростатов армии Китая

Financial Times: в воздушное пространство Тайваня регулярно вторгаются китайские аэростаты

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Военные аэростаты Китая постоянно нарушают воздушную границу Тайваня. Об этом сообщили газете Financial Times тайваньские чиновники.

По их словам, за последние годы над островом появлялись десятки китайских аэростатов, однако их деятельность может выходить за рамки обычных метеозондов. Как полагают собеседники издания, аэростаты, вероятно, были разработаны подразделением Центральной военной комиссии Компартии КНР для разведывательных целей. Как пояснили чиновники, данные аппараты обычно летают на высоте около шести тысяч метров.

4 февраля Соединенные Штаты сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.

Отмечается, что китайский аэростат, который пересек территорию США, был оснащен техникой для сбора данных.

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Марина Совина
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