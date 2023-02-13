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16:57, 13 февраля 2023Наука и техника

Названы самые сейсмоопасные зоны на Урале

Свердловская область оказалась одной из самых сейсмоопасных зон на Урале

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков назвал самые сейсмоопасные зоны на Урале. Об этом он рассказал во время пресс-конференции ТАСС, сообщает URA.RU.

По словам специалиста, одними из наиболее подверженных подземным толчкам регионов на Урале оказались Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край. Интенсивность землетрясений в таких точках может достигать семи баллов.

«Самые сейсмоопасные зоны — это западная часть Свердловской области, северо-запад Челябинской области, восток Пермского края», — поделился эксперт.

В случае семибалльных землетрясений в зданиях со слабой конструкцией могут появиться трещины и осыпаться штукатурка. Однако обрушения сооружений на Урале ждать пока не стоит, такой силы катаклизмы там происходят раз в пять тысяч лет.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции пострадавший регион сдвинулся примерно на три метра. Это произошло из-за движения литосферных плит: Анатолийской, Арабской, Евразийской и Африканской.

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Елена Апазиди
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