Google обязали разблокировать YouTube-каналы РЕН ТВ

Суд Москвы обязал Google разблокировать девять YouTube-каналов РЕН ТВ

Арбитражный суд Москвы обязал американскую компанию Google разблокировать девять YouTube-каналов, принадлежащих РЕН ТВ. Об этом сообщает ТАСС.

«Обязать ООО "Гугл" и Google LLC восстановить доступ пользователей к просмотру каналов ООО "Акцепт" (телеканал РЕН-ТВ) на YouTube», — говорится в сообщении суда.

Речь идет о YouTube-каналах «РЕН ТВ. Новости», «Прямые трансляции. РЕН ТВ», «Документальные проекты. РЕН ТВ», «Военная тайна. РЕН ТВ», «Минтранс. РЕН ТВ», «Как устроен мир. РЕН ТВ», «Территория заблуждений. РЕН ТВ», «Неизвестная история. РЕН ТВ» и «НИИ РЕН ТВ».

Также отмечается, что если компания не восстановит доступ к YouTube-каналам в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в законную силу, то она будет обязана выплачивать РЕН ТВ судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей в день за первую неделю неисполнения судебного акта. Затем сумма будет ежедневно увеличиваться.

В марте 2022 года YouTube объявил о блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Кроме того, видеохостинг пообещал удалить контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».