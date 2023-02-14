Суд оставил в силе многомиллионный штраф для Apple

Суд в Москве отклонил жалобу Apple на признание законным штрафа в 12 миллионов долларов

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе штраф для Apple в размере 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений, ранее назначенный корпорации Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом пишет РИА Новости.

Суд во вторник, 14 февраля, отклонил кассационную жалобу Apple на решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Таким образом суд подтвердил законность решения ФАС и наложенный на корпорацию многомиллионный штраф.

ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов в апреле 2021 года. Служба признала, что корпорация злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS.

Apple не согласилась со штрафом и впоследствии его оспаривала. По данным ТАСС, корпорация подала апелляционную жалобу с заявлением о признании решения незаконным и его отмене. В июне 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал ей в этом. В январе 2023 года Apple подала кассационную жалобу на решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Ранее ФАС также оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. Уточнялось, что корпорация навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании.