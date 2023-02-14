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09:05, 14 февраля 2023Наука и техника

Форма витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой болезни

Форма витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой дисфункции митохондрий

Фото: Shutterstock

Одна из форм витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой клеточной болезни — митохондриальной дисфункции. К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки, статья с исследованием опубликована в журнале Science Advances.

Митохондриальная дисфункция — заболевание как наследственное, так и приобретенное. Характеризуется нарушением функций митохондрий — главного поставщика энергии для клеток. При болезни митохондрии перестают производить молекулу АТФ-аденозинтрифосфат, человек чувствует постоянную слабость и утомляемость, у него также формируются психические расстройства. В настоящее время болезнь не поддается лечению и является малоизученной.

В новой работе авторы выявили, что вещество никотинамид рибозид (NR) при длительном приеме может оказывать благотворное влияние на митохондрии в мышцах человека. Кроме того, NR улучшает микробиом кишечника и увеличивает концентрацию NAD+ в крови — важной для митохондрий молекул.

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Для этого были изучены образцы крови, липидов, мышц и кала, которые были взяты до и после приема добавок NR у однояйцевых близнецов. Положительный эффект никотинамида рибозида наблюдался как у более худых, так и у более полных испытуемых.

NR увеличивает дифференцировку (включение и выключение определенных генов клеток) мышечных стволовых клеток и оптимизируют экспрессию генов путем включения метильных групп в ДНК.

Исследователи считают, что эта форма витамина B3 может быть перспективным вариантом для лечения при заболеваниях, характеризующихся дисбалансом кишечной микробиоты и мышечной дисфункцией митохондрий. Подтвердить это планируется в будущих клинических исследованиях с более широкой выборкой участников.

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Елена Апазиди
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