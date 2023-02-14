«Адмирал Невельской» уничтожил БПЛА «противника» на учениях

Большой десантный корабль «Адмирал Невельской» уничтожил дрон «противника» на учениях

Расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» большого десантного корабля (БДК) Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провели учение у Курильских островов. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), передает РИА Новости.

Отмечается, что, по замыслу учений, экипаж БДК обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный диверсионно-разведывательной группой условного противника с одного из необитаемых островов. Личный состав подготовил ПЗРК «Игла» к применению, а расчеты противовоздушной обороны взяли цель на сопровождение. При подлете в зону поражения воздушную цель уничтожили двумя зенитными ракетами.

Также артиллерийские расчеты БДК «Адмирал Невельской» провели тренировку по обнаружению и уничтожению макетов плавающих мин в районе с условной минной опасностью.

БДК «Адмирал Невельской» стал четвертым во второй серии кораблей проекта 775. БДК может транспортировать до 10 танков и 340 десантников, или 500 тонн груза. Корабль получил артиллерийские установки АК-725 калибра 57 миллиметров, реактивную систему залпового огня «Град-М» и ПЗРК.

В январе Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» впервые отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике.