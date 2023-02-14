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01:09, 14 февраля 2023Россия

Путин встретится с крупным бизнесом впервые с начала СВО

«Ведомости»: президент Путин 16-18 марта встретится с представителями крупного бизнеса
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин впервые с начала специальной военной операции (СВО) встретится с представителями крупного бизнеса. Глава государства примет участие в съезде одного из трех главных бизнес-объединений — Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом во вторник, 14 февраля, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к РСПП и администрации президента (АП) источники.

По информации близких к РСПП собеседников издания, съезд пройдет 16–18 марта в московском Доме музыки. Близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание глав крупнейших компаний в первый день мероприятия.

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Кроме того, Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник газеты, отмечая, что с 24 февраля 2022 года у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения».

Издание напомнило, что последняя подобная встреча Путина с «представителями российских деловых кругов» (а не конкретной организации) прошла 24 февраля 2022 года, уже после того, как глава государства объявил о начале спецоперации на Украине.

В сентябре 2022 года Владимир Путин призвал российский бизнес занять ниши, опустевшие после ухода иностранных производителей, до возвращения заграничных компаний. Он также отметил, что уход зарубежных компаний вынудил российских производителей, «ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов», заняться развитием собственных интеллектуальных продуктов.

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Марина Совина
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