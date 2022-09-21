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Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных компаний

Путин призвал российских производителей занять места иностранных компаний до их возращения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин призвал российский бизнес занять ниши, опустевшие после ухода иностранных производителей, до возвращения заграничных компаний. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в Великом Новгороде, передает ТАСС.

«Нужно, чтобы в основе всего лежали именно наши отечественные разработки. Потому что, и вообще нужно к этому стремиться и делать это уже как можно быстрее», — сказал Путин.

По словам главы государства, бывшие иностранные партнеры однажды вернутся на российский рынок, поэтому необходимо, чтобы российские производители подготовились к этому и заняли освободившиеся ниши. Он также подчеркнул, что сейчас на рынке есть временной лаг, которым надо воспользоваться.

Ранее Путин отметил, что уход зарубежных компаний вынудил российских производителей, «ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов», заняться развитием собственных интеллектуальных продуктов. «Это очень хорошо, нельзя, конечно, допустить сбоев», — добавил он.

Рассуждая о возможных последствиях ухода из России иностранных партнеров для российской экономики, глава государства допустил возможность отложенного негативного эффекта. При этом он заверил, что пока серьезных сбоев в экономике не наблюдается.

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Варвара Кошечкина
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