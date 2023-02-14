Правительство Канады призвало своих граждан не ездить в Белоруссию

Власти Канады призвали своих граждан не ездить в Белоруссию из-за ситуации на Украине

Власти Канады призвали своих граждан не посещать Белоруссию из-за боевых действий на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Избегайте поездок в Белоруссию в связи с риском избирательного применения местных законов и вооруженным конфликтом между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство Канады в Польше обладает чрезвычайно ограниченными возможностями помощи согражданам, которые находятся в Белоруссии. Правительство предлагает гражданам Канады покинуть Белоруссию коммерческими рейсами.

Ранее власти Германии и Бразилии вслед за Францией призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии из-за боевых действий на Украине.

Как предупредили ранее в МИД Франции, желающие вылететь из страны должны запрашивать выездную визу в Министерстве внутренних дел Белоруссии. В тот же день власти США призвали американцев покинуть Россию из-за риска мобилизации.