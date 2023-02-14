Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 14 февраля 2023Мир

Правительство Канады призвало своих граждан не ездить в Белоруссию

Власти Канады призвали своих граждан не ездить в Белоруссию из-за ситуации на Украине

Фото: Owen Farmer / Unsplash

Власти Канады призвали своих граждан не посещать Белоруссию из-за боевых действий на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Избегайте поездок в Белоруссию в связи с риском избирательного применения местных законов и вооруженным конфликтом между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство Канады в Польше обладает чрезвычайно ограниченными возможностями помощи согражданам, которые находятся в Белоруссии. Правительство предлагает гражданам Канады покинуть Белоруссию коммерческими рейсами.

Ранее власти Германии и Бразилии вслед за Францией призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии из-за боевых действий на Украине.

Как предупредили ранее в МИД Франции, желающие вылететь из страны должны запрашивать выездную визу в Министерстве внутренних дел Белоруссии. В тот же день власти США призвали американцев покинуть Россию из-за риска мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
МОК обратился к выступающей против допуска россиян на ОИ-2024 коалиции стран
ВС РФ уничтожили часть казнившего российских пленных отряда ВСУ
Правительство Канады призвало своих граждан не ездить в Белоруссию
Россиянам посоветовали не рассчитывать на многократные шенгенские визы
Москвичка назвала плюсы отношений с иностранцами
В МИД Италии оценили создание спецтрибунала по Украине
Обнаружена новая планета размером с Землю
Стало известно об ампутации кистей рук Костомарова
Раскрыта стоимость аренды элитных домов в популярных локациях Подмосковья
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.