В МИД заявили о войне Запада против России до последнего украинца

Захарова ответила на информацию о попытке США подтолкнуть Киев к активным боевым действиям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о попытке США оказать давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) для активизации боевых действий. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

По ее словам, Запад ведет войну против России «до последнего украинца». «Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ», — высказалась российский дипломат, комментируя материал Washington Post о давлении американских чиновников на Киев.

Ранее Washington Post опубликовала статью, согласно которой американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, так как в дальнейшем Киеву будет сложнее получать помощь.

При этом ресурсы Вашингтона и союзников, снабжающих Киев боеприпасами, исчерпались, указал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. В первую очередь это касается американского высокоточного оружия, для производства которого нужно много времени. Он уточнил, что речь идет о ракетах для NASAMS и HIMARS.

