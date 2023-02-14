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18:59, 14 февраля 2023Наука и техника

Выявлен механизм восстановления слуха у млекопитающих

Frontiers in Cellular Neuroscience: изучен механизм восстановления слуха у млекопитающих

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Ученые из Института неврологии Дель Монте при Рочестерском университете выявили механизм восстановления слуха у млекопитающих. В будущем это открытие может лечь в основу новых методов стимуляции роста волосковых клеток ушей у людей. Результаты работы описываются в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience.

Волосковые клетки — рецепторные клетки, которые находятся на мембране в улитке внутреннего уха. За счет изгибов волосков при воздействии звуком механическое колебания преобразуются в электрические импульсы, передающиеся в мозг. При слишком громком шуме (в стадионе, на стройке или на концерте) волоски могут согнуться слишком сильно, что приводит к их повреждению и формированию долгосрочной потери слуха — наиболее распространенной причиной потери слуха.

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Предыдущая работа исследователей показала, что экспрессия активного гена роста ERBB2, способна активировать рост новых волосковых клеток у млекопитающих, но почему так происходит выяснить не удалось. Теперь же был изучен точный механизм этого явления.

Для этого было использовано секвенирование одноклеточной РНК у мышей, а затем авторы сравнили клетки с геном ERBB2 с аналогичными клетками, у которых его не было. Они обнаружили, что ген роста стимулирует развитие стволовых клеток, приводя к экспрессии различных белков, включая SPP1, который необходим для передачи сигналов, поступающих через рецептор CD44. Известно, что рецептор CD44 находится в клетках улитки уха. Таким образом увеличилось деление в клетках — основная стадия регенерации. В будущем планируется продолжить изучение механики этого явления.

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Елена Апазиди
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