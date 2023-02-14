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22:12, 14 февраля 2023Россия

Боец «Вагнера» рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о ежедневной эвакуации мирных жителей из Артемовска

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявили, что почти каждый день эвакуируют мирных жителей из Артемовска, за который идут сражения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Один из военных сообщил о ежедневной эвакуации мирных жителей из Артемовска и подчеркнул, что по ночам бойцы «Вагнера» выводят из города детей и стариков. «В городе остаются люди. Они [противник] не дают им уезжать», — рассказал он.

Ранее стало известно о бегстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. С таким заявлением выступил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, действия украинских военных носят «хаотичный характер, с явными признаками паники».

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский приказал бойцам ВСУ оставаться в Артемовске до получения западного оружия. Он добавил, что город не является важным со стратегической точки зрения.

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Марина Совина
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