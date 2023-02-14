Вышел новый трейлер третьей части фильма «Стражи Галактики»

Студия Marvel представила новый трейлер третьей части фильма «Стражи Галактики»

Студия Marvel представила новый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Видеоролик доступен на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Третья часть станет финальной во франшизе «Стражи Галактики». Режиссером и сценаристом выступил Джеймс Ганн. Главные роли исполнили Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер, Уилл Поултер. По сюжету Стражи отправляются защищать вселенную и одного из членов своей команды.

Ранее Джеймс Ганн заявил, что третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» станет финальной картиной для нынешнего состава команды супергероев. Постановщик подчеркнул, что заключительный эпизод кинотрилогии будет достаточно мрачным, но масштабным. «Для нас это конец — последний раз, когда люди увидят этот состав команды "Стражей"», — сказал Ганн. Премьера ленты запланирована на май 2023 года.