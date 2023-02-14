В Польше оценили готовность Финляндии поставить на Украину танки Leopard 2

Глава Минобороны Польши: Финляндия очень близка к поставке на Украину танков Leopard 2

Финляндия очень близка к принятию решения о поставке танков Leopard 2 на Украину. Так готовность Хельсинки оценил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

«К уже конкретным декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия, и мы работаем, чтобы Финляндия передала также такие танки. Сегодня финский министр заявил, что такое решение очень близко», — сказал глава польского оборонного ведомства.

Ранее власти Финляндии, в арсенале которой находится более 200 Leopard 2, сообщили о готовности рассмотреть возможность передачи машин Киеву, если инициативу поддержат несколько стран. Отмечается, что Хельсинки внимательно следит за развитием ситуации, а также ждет решения Германии и других крупных стран по данному вопросу.