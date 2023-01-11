В Финляндии назвали условие отправки Украине танков Leopard

Yle: Финляндия может отправить Украине танки Leopard при поддержке других стран

Власти Финляндии рассмотрят возможность передачи танков Leopard Украине в случае, если поставку поддержат несколько стран. Об этом сообщает телеканал Yle.

Отмечается, что Хельсинки внимательно следит за развитием ситуации, а также ждет решения Германии и других крупных стран по данному вопросу. При этом отмечается, что Финляндия имеет более 200 танков Leopard 2.

В свою очередь, в Германии уверяют, что на данный момент не намерены передавать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Такие планы опроверг представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил поставки Киеву западных танков Leopard и Abrams. При этом он отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от совместного решения стран-союзников.

Ранее власти Великобритании рассматривают возможность отправить на Украину партию Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны.