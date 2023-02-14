«Ведомости»: в ДНР начали блокировать сервисы Google и Zoom

В Донецкой народной республике (ДНР) начали блокировать сервисы Google. Об этом во вторник, 14 февраля, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех сотрудников различных местных операторов.

Собеседники издания также заявили, что сервис видеоконференций Zoom в регионе доступен только через VPN, а у мессенджера Viber существуют проблемы с загрузкой изображений и видеозаписей.

По данным источников газеты, в октябре 2022 года минсвязи ДНР направило местным операторам распоряжение о блокировке поискового сервиса Google, Viber и Zoom, а также о «деградации» YouTube. На деле требования властей начали исполняться только сейчас.

Источники издания в донецких операторах рассказали, что в работе зависимых от Google сторонних услуг начались сбои. Кроме заблокированной поисковой системы абоненты с телефонами, ТВ-приставками и другой электроникой на базе Android (принадлежит Google) «получили полукирпич». Кроме того, пользователи стали жаловаться на невозможность установки приложений из магазина Google Play.

В то же время принадлежащий Google YouTube продолжает работу. По словам одного из представителей местных операторов, под «деградацией» подразумевалось замедление трафика YouTube на территории ДНР. Задумка была не отключать, а ухудшать качество видео, уточняет второй собеседник.

Представитель Роскомнадзора заявил изданию, что у ведомства «нет информации об упомянутом письме в адрес операторов связи, работающих на территории новых российских регионов». По его словам, военно-гражданские администрации регулярно проводят проверки эффективности ограничения доступа операторами связи к ресурсам, нарушающими российское законодательство.

В июле прошлого года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории региона заблокируют Google. Он обвинил систему в пропаганде терроризма и насилия в отношении всех русских и, в особенности, жителей Донбасса. «Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться», — подчеркнул Пушилин.