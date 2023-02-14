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19:49, 14 февраля 2023Россия

В России займутся идеологическими мигрантами

В Госдуме заявили о создании штаба помощи переселенцам из стран НАТО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России решили заняться вопросом идеологических мигрантов, в связи с чем был создан координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Кузнецов, чьи слова приводит РИА Новости.

Во вторник в Москве прошла конференция, посвященная вопросам идеологической миграции в Россию из западных стран. По итогам мероприятия, пояснил депутат, было принято решение создать координационный штаб, который будет отвечать за взаимодействие с госорганами, а также с заинтересованными работодателями.

«Не надо уговаривать возвращаться тех, кто Россию не любит, надо помочь тем, кто хочет быть вместе с нами», — считает парламентарий. Он также добавил, что вопрос работы штаба будет дополнительно поднят в ходе закрытого совещания с представителями МИД и МВД.

Ранее первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев выразил мнение, что улучшить демографическую ситуацию в России можно путем приглашения в страну граждан стран Европы и США, которые в настоящее время фактически живут в аду. По его словам, иностранцев следует привлекать раздачей бесплатной земли.

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Никита Абрамов
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