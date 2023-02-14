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08:20, 14 февраля 2023Мир

Япония поддержала позицию США по сбитому китайскому аэростату

Глава МИД Хаяси: Япония поддерживает позицию США по сбитому китайскому аэростату
Ёсимаса Хаяси

Ёсимаса Хаяси. Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна поддерживает позицию США по недопустимости нарушения территориального пространства китайским аэростатом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, власти Японии считают важным, чтобы Китай понес полную ответственность за инцидент.

«Власти США заявили, что Китай нарушил территориальную целостность страны в абсолютно недопустимой манере, и объяснили, что были предприняты ответные меры с учетом обеспечения безопасности населения и территории», — сказал Хаяси.

13 февраля власти США сообщили о ликвидации четвертого летающего объекта за неделю. Уточняется, что перехват состоялся над озером Гурон на границе с Канадой. За пару часов до этого США закрыли часть воздушного пространства на севере страны.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар, который был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

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Марина Совина
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