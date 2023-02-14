Джулия Фокс объяснила отказ делать пластику

Актриса Джулия Фокс заявила, что у нее «мешковатое» тело, но она не будет делать пластику

Американская актриса и модель Джулия Фокс в интервью журналу Elle рассказала о том, почему в будущем откажется от пластики. По ее словам, она намерена принять свой возраст.

Фокс не исключает, что снова сделает липосакцию и ботокс, но пока хочет показать свое натуральное тело. «Я немного мешковатая, вещи сидят не так, как раньше. Но ничего я с этим делать не буду», — объяснила она свой отказ от пластики.

До этого в социальной сети TikTok Фокс рассказывала, что считает старение привлекательным. «Я бы судилась с производителями антиэйдж-косметики, ведь я состарюсь независимо от того, нанесу ли на лицо чертову маску за 500 долларов, и вы это знаете, давайте уж себе не врать», — заявила она.

«Старение чертовски прекрасно. Оно сексуально. Это, может быть, самое сексуальное время в жизни, потому что быть красивой и горячей в двадцать — это дно, я туда не вернусь», — цитирует актрису People.

Фокс уточнила, что делала липосакцию. При этом она не рассказала, из каких частей тела удаляли жировые отложения