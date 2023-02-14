Eurostat: Казахстан увеличил экспорт угля в Европу на 11,2 процента в 2022 году

Казахстан увеличил экспорт угля в Европу через Россию на 11,2 процента в прошлом году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Argus и Eurostat.

В основном казахстанский уголь шел в европейские страны через порты Прибалтики — в первую очередь Латвии. Фактически Казахстан заменил Европе российский уголь — за 11 месяцев 2022 года страны Евросоюза (ЕС) увеличили его импорт из Казахстана до 4,9 миллиона тонн.

При этом в 2021 году данный экспорт был всего лишь 780 тысяч тонн. Российские угольные компании тем временем перенаправляют поставки в Азию.

В целом объемы поставок российского угля за рубеж по итогам 2022 года сократились на семь процентов в годовом выражении. Экспортеры компенсировали падение ростом поставок на внутренний рынок на восемь процентов.

В октябре 2022 года первый вице-премьер страны Андрей Белоусов указывал, что местные компании поставляют уголь на экспорт с дисконтом в 50-60 процентов из-за санкций.