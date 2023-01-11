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16:50, 11 января 2023Экономика

Экспорт угля из России по итогам 2022 года упал

Вице-премьер Новак: поставки угля из России за рубеж упали по итогам 2022 года на 7%

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам 2022 года объемы поставок российского угля за рубеж сократились на семь процентов в годовом выражении. В то же время добыча энергоресурса выросла на 0,3 процента, рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством вице-премьер страны Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

По словам Новака, экспортеры компенсировали падение ростом поставок на внутренний рынок на восемь процентов. «Фактически в этом году за счет малой водности и меньшей выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях больше были загружены угольные электростанции, поэтому внутренний рынок вырос», — объяснил он. При этом в 2023 году поставки расширятся, это произойдет за счет развития экспорта в восточном направлении, рассчитывает вице-премьер.

Итоговые цифры оказались выше прогнозов, предоставленных вице-премьером в конце декабря — тогда Новак говорил о потенциальном сокращении экспорта угля на 8,4 процента и о росте потребления внутри России на 6,8 процента.

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В октябре первый вице-премьер страны Андрей Белоусов указывал, что местные компании поставляют уголь на экспорт с дисконтом в 50-60 процентов из-за санкций. На фоне новых ограничений Россия переориентировала экспорт с премиального европейского рынка на индийский. В 2022 году поставки российского угля в Индию выросли в 3,6 раза, это стало возможным благодаря серьезным скидкам — на фоне эмбарго Евросоюза, вступившего в силу в августе, компании предлагали уголь дешевле, чем поставщики из Южной Африки и Австралии.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие три года падение экспорта российского угля продолжится из-за увеличения добычи в Индии и Китае.

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Мария Грушко
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