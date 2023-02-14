Женщина пожаловалась на ленивого во время секса мужа

Эксперт по отношениям Годсон призвала проверить здоровье мужчины, избегающего ласк в сексе

У избегающего лишних ласк во время секса мужчины могут быть проблемы со здоровьем, заявила эксперт по отношениям Сьюзи Годсон. В авторской колонке для Irish Examiner она призвала проверить его состояние.

«С тех пор, как моему мужу исполнилось 50 лет, он перестал уделять внимание предварительным ласкам, — пожаловалась на ленивого мужа одна из читательниц издания. — Если я ему намекну на это, муж обидится, но обидно и мне. Как с этим справиться?»

Годсон предположила, что мужчина избегает прелюдий, чтобы как можно быстрее заняться сексом, поскольку не уверен в своей эрекции. Если женщина заострит на этом внимание, то ситуация может ухудшиться, поскольку мужчина начнет переживать еще сильнее.

Как бы сильно вы ни обижались, нужно помочь супругу. Первым делом стоит посетить врача и проверить состояние здоровья мужа. Старение неизбежный процесс, который нельзя игнорировать Сьюзи Годсон эксперт по отношениям

Годсон предупредила, что эректильная дисфункция может быть предвестником сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. «Чем старше становится мужчина, тем больше вероятность возникновения сосудистых изменений и нарушения кровотока, — прокомментировала она. — Проблема может усугубляться основными заболеваниями — болезнями сердца, диабетом, гипертонией, а также вредными привычками».

Если обследование покажет, что мужчина здоров, то на помощь ему придут препараты для поддержания эрекции, добавила эксперт по отношениям. Когда он вновь почувствует в себе мужскую силу, то перестанет избегать прелюдий.

Годсон также посоветовала возбуждать мужа в течение дня пикантными сообщениями, в которых можно рассказать о своих желаниях.

«Если вы сможете вместе найти конструктивные способы справиться с трудностями старения, вы оба станете счастливее, здоровее и будете наслаждаться сексом в более позднем возрасте», — подвела итог Годсон.

Ранее Сьюзи Годсон назвала способы возбудиться во время трезвого секса. Она посоветовала парам делать друг другу эротический массаж для возбуждения.

