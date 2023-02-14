Минфин оценил доходы бюджета от изменения нефтяных налогов в сотни миллиардов

Минфин: изменение налогов в нефтяной отрасли принесет бюджету дополнительные 600 млрд руб.

Изменение параметров налогообложения нефтяных компаний принесет российскому бюджету дополнительные 600 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов России Михаила Котюкова.

Он также заявил, что в министерстве не ожидают негативного влияния реформы на объемы добычи нефти. Ранее 14 февраля комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, меняющего формулу расчета цены на нефть для налогообложения.

Если документ вступит в силу, с апреля максимальный дисконт основного экспортного сорта Urals по отношению к Brent будет зафиксирован на уровне 34 долларов, а к июлю должен равномерно снизиться до 25 долларов. Даже если российская компания продала партию нефти с дисконтом более 34 долларов за баррель, то при расчете налогов все равно будет учитываться стоимость Brent, уменьшенная лишь на 34 доллара.

Таким образом, от нефтяных компаний потребуют либо найти способ продавать нефть дороже, либо платить в бюджет такие суммы, словно цена на нефть выше, чем в реальных сделках.

Также правительство решило уменьшить субсидии нефтепереработке, сократив выплаты по демпферу. В рамках этого механизма НПЗ получают деньги от государства за поставки топлива на внутренний рынок, он вычисляется как часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной ценой внутреннего рынка. С сентября 2022 года Минфин сократил демпфер по бензину, изменив расчет экспортной цены и снизив ее на размер дисконта Urals к Brent (с нынешнего года он зафиксирован в размере 20 долларов за баррель).

Согласно новым поправкам, с апреля по июнь дисконт временно повысится до 25 долларов за баррель. Изменения коснутся и расчета демпфера на дизтопливо — там будет применен дисконт Urals к Brent в 10 долларов за баррель, который будет действовать до конца года.

В начале января президент России Владимир Путин потребовал найти другой способ вычислять стоимость российской нефти, идущей на экспорт, чтобы новая формула позволила собирать с нефтяных компаний больше средств. Поводом для этого стала потеря доходов бюджета, принятого исходя из средней цены 70 долларов за баррель. В январе же средняя цена опустилась ниже 50 долларов, что ведет к росту дефицита.