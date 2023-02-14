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08:11, 14 февраля 2023Экономика

В США приготовились к росту добычи нефти

EIA: в марте добыча нефти в США вырастет на 75 тысяч баррелей в сутки

Фото: Reuters

Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США в марте вырастет на 0,8 процента (75 тысяч баррелей в сутки), до 9,357 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на прогноз управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны сообщает РИА Новости.

В бассейне Permian добыча поднимется на 30 тысяч баррелей, до 5,682 миллиона баррелей в сутки, в Bakken — на 21 тысячу, до 1,199 миллиона, в Anadarko — на 12 тысяч, до 445 тысяч баррелей. Значительная часть добычи составляет сланцевая нефть.

Одновременно управление готовится к общему увеличению добычи газа на этих месторождениях на 12 миллионов кубометров в сутки, до 2,74 миллиарда кубометров.

Рассчитывать на рост добычи позволяет увеличение числа незавершенных скважин в бассейнах, которые учитывает EIA. В январе их количество выросло до 4671. Такие скважины являются резервом, с помощью которого американские производители сланцевой нефти могут быстро нарастить добычу даже без дополнительной буровой активности.

На прошлой вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские нефтедобывающие компании в марте сократят добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Такое решение принято в одностороннем порядке без консультаций с ОПЕК+. Ранее он уже предупреждал, что в начале года Москва на фоне санкций против собственной нефтедобывающей отрасли может сократить добычу в начале года на 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в начале февраля дал прогноз, что по итогам года добыча российской нефти упадет на миллион баррелей в сутки и на столько же вырастет добыча в США. Вместе с тем он считает, что рынок остается дефицитным.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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