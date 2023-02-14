Россиянка проехалась на Gelandewagen с оленем на поводке и попала на видео

Жительница Красноярского края проехалась на Gelandewagen с оленем на поводке

Жительница Норильска Красноярского края проехалась на Gelandewagen с оленем на поводке. Прогулка с животным попала на видео, опубликованное Telegram-каналом Kras Mash.

На кадрах видно, как по заснеженной трассе едет внедорожник из окна которого высунута рука с поводком, прикрепленным к бегущему рядом оленю. Во время передвижения животное несколько раз поскальзывается. «У олененка не шипованная резина», — комментирует оператор. Через некоторое время Gelandewagen начинает разгоняться, из-за чего животному приходится бежать быстрее.

На записи не видно, кто находился за рулем машины, однако, по данным Kras Mash, олениха по имени Аякли принадлежит жительнице Норильска, которая таким образом перевозила ее на праздник в детский сад.

Это не первый раз, когда россиянка перевозит северное животное нестандартным способом. По информации канала, именно она в июле 2022 года проехалась с оленем в городском автобусе, заполненном людьми. На кадрах из салона видно, что многие пассажиры возмущены, но часть россиян не возражает против необычного попутчика.

Кроме того, женщину с оленихой запечатлели заходящими в автобус в ноябре 2021 года. Тогда россиянка объяснила, что воспользоваться общественным транспортом пришлось из-за отсутствия машины. «Мы живем за городом. Ноги, конечно, болят, но идем. Ездовой делать ее не хочу, это не ездовой олень, она у нас священное животное, любимица, член семьи. Она украшение города», — объяснила она.