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21:37, 14 февраля 2023Мир

Эрдоган назвал оппозицию испачкавшейся из-за эксплуатирования темы землетрясений

Эрдоган: оппозиция испачкалась, эксплуатируя тему землетрясений в политических целях
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish presidency apaima/ Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе брифинга в центре управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) назвал оппозицию испачкавшейся из-за эксплуатирования темы землетрясений в политических целях. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал распространение дезинформации заблуждениями и ложью потерпевших поражение, указав, что власти по-прежнему продолжают работать над устранением последствий удара стихии.

«К сожалению, в момент, когда мы должны быть едины, основная часть оппозиции испачкалась с этой клеветой в соцсетях», — подчеркнул Эрдоган.

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Турецкий лидер добавил, что именно оппозиция распространила в социальных сетях сообщения о том, что из-за землетрясений были повреждены дамбы и возникла угроза затоплений. Он указал, что страна не забудет тех, кто в момент горя провоцировал людей и пытался саботировать искренние действия.

Ранее Эрдоган, называя сроки завершения спасательных операций после землетрясений в стране, пообещал, что они будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не извлекут из-под завалов последнего выжившего человека.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек.

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Марина Совина
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