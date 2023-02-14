Хоккеист Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин покинул расположение команды. Об этом сообщается в Twitter команды.

В «Вашингтоне» рассказали, что отъезд 37-летнего хоккеиста связан со здоровьем близкого человека и семейными обстоятельствами. Сроки возвращения игрока не называются.

Ближайший матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 15 февраля против «Каролины Харрикейнс». Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от канадца Уйэна Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.