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16:56, 14 февраля 2023Интернет и СМИ

Мясников назвал веский повод для обращения к врачу

Врач Мясников заявил, что любая острая боль в животе требует консультации врача

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал веский повод для обращения к медикам. Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о неотложных гинекологических состояниях, Мясников указал, что боль внизу живота у женщин может быть вызвана как проблемами органов репродуктивной системы, так и рядом других заболеваний.

«Любая боль в животе острая требует немедленной консультации врача. Просто это надо запомнить, независимо, кстати, мужчина или женщина», — заявил специалист.

Ранее Мясников перечислил проходящие сами по себе болезни. К ним доктор отнес, в частности, насморк и ОРВИ. По его словам, при таких болезнях врачи не могут гарантированно воздействовать на сам вирус, лечат только осложнения и облегчают симптомы.

Врач также предупредил зрителей об опасности кори. Мясников подчеркнул, что это одна из самых заразных болезней, и порекомендовал россиянам вакцинироваться.

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Олег Давыдов
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