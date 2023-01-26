Доктор Мясников рассказал о передающейся по воздуху тяжелой болезни

Врач Мясников назвал вирус кори одним из самых заразных, так как он передается по воздуху

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о тяжелом заболевании, передающемся по воздуху. В своем Telegram-канале он также назвал единственный способ избежать инфицирования данным вирусом.

По словам Мясникова, одной из самых заразных болезней является корь. Специалист отметил, что она передается не только воздушно-капельным путем, но и просто через воздух. «Больной корью был в помещении и ушел, через два-три часа в помещение зашел непривитый человек и заразился», — написал он.

Теледоктор рассказал, что эта болезнь чревата осложнениями, например, у пациента может развиться коревой энцефалит, приводящий к потере интеллекта и инвалидности. Также врач заявил, что лекарства от кори не существует. Единственный способ уберечь себя от болезни — пройти вакцинацию, подчеркнул телеведущий.

Ранее Мясников в передаче «О самом главном» перечислил веские поводы для обращения к врачу при ОРВИ. Специалист призвал россиян обращаться за медпомощью в случаях, когда у них начались обезвоживание и одышка, не сбивается температура и падает сатурация.