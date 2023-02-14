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20:23, 14 февраля 2023Россия

Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны заявило о плановом полете двух Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом во вторник, 14 февраля, заявили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве уточнили, что самолеты совершили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. В ходе выполнения поставленной задачи экипажи дальней авиации дозаправили ракетоносцы в воздухе. Длительность полета составила более 13 часов.

В этот же день российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, который продолжался более семи часов.

В ноябре 2022 года Минобороны сообщило о совместном воздушном патрулировании России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В полете участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России и стратегические бомбардировщики H-6K Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

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Никита Абрамов
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